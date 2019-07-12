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Суды Происшествия

Адвокат подростка, осужденного за убийство юной спортсменки, обжаловал приговор

ТОЛЬЯТТИ. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 11 июля, адвокат несовершеннолетнего Никиты М., осужденного по обвинению в убийстве 16-летней спортсменки, подал апелляционную жалобу на приговор. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, тело 16-летней девушки нашли вечером 23 декабря 2018 г. на пустыре на ул. Юбилейной. Жертва получила более 30 колото-резаных ранений. Вскоре был задержан ровесник жертвы — ее бывший парень, с которым они вместе занималась плаванием.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. 28 июня судья Автозаводского райсуда Ирина Клементьева вынесла приговор. Парню назначили шесть лет и три месяца воспитательной колонии. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевших, обязав юношу выплатить родителям погибшей по миллиону рублей.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде, в своей апелляционной жалобе адвокат просит областной суд снизить его подзащитному меру наказания и сократить размер выплаты по возмещению морального вреда.

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