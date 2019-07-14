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Футбол Спорт

"Крылья" одержали победу над ЦСКА в первом матче сезона

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 14 июля, в матче первого тура российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на стадионе "Самара Арена"одержали уверенную победу над столичным ЦСКА — 2:0, сообщает официальный сайт клуба.

Фото: kc-camapa.ru

На "Самара Арене" сегодня собралось 25287 зрителей.

Оба гола у нашей команды забил Александр Соболев. На 51-й минуте нападающий получил мяч от Дмитрия Кабутова, развернулся и нанес точный удар в угол ворот — 1:0.

Спустя семь минут седьмой номер "Крыльев" оформил дубль, переиграв Игоря Акинфеева с пенальти, который сам же и заработал — 2:0.

До конца встречи команда Миодрага Божовича имела еще несколько моментов для взятия ворот, но реализовать их не смогла. В итоге 2:0, победа "Крыльев".

Стоит отметить, что последний раз ЦСКА самарцы обыгрывали в Москве 21 ноября 2015 года. Тогда волжане победили со счетом 2:0, благодаря дублю Адиса Яховича.

В Самаре "Крылья" брали верх над "армейцами" 12 лет назад — 24 июня 2007 года. Единственный гол у нашей команды на 29-й минуте забил Давид Муджири.

Следующий матч чемпионата РПЛ "Крылья Советов" снова проведут дома. 20 июля самарцы сыграют с тульским "Арсеналом". Начало встречи — в 17:30.

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