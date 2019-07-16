Депутат губернской думы Денис Волков провел рабочую встречу на обновленном бульваре Гая

На этой неделе прошла встреча депутата Самарской губернской думы Дениса Волкова c жителями 12 квартала Тольятти, при участии руководителя департамента городского хозяйства мэрии Тольятти Вадима Ерина и подрядной организации, выполнившей работы по благоустройству бульвара Гая.

"Я особо отношусь к этому проекту, поскольку с 2016 года лично участвовал в его продвижении и решении вопроса о выделении федеральных средств на ремонт и благоустройство бульвара Гая. Это один из самых масштабных проектов по благоустройству в нашем городе. Было выделено более 77 миллионов рублей, — прокомментировал Денис Волков. — Бульвар Гая — большая городская общественная территория, он всегда был очень оживленным местом в городе. Ведь в 12 квартале проживает около 24000 тольяттинцев. После выполненных работ по благоустройству — заменены твердые покрытия, установлены новые МАФы, появилось качественное освещение, проведено озеленение — желающих отдохнуть стало гораздо больше. Молодые мамы приходят на площадки с детьми, можно гулять с колясками по ровным дорогам, не боясь разбудить от тряски детей, более старшие горожане отдыхают на новых удобных скамейках. Места хватает всем. Но сейчас мы видим недочеты в выполненных работах: озеленение выполнено некачественно, много засохших зеленых насаждений. Хотя по проекту на это выделялось более 9 миллионов рублей".

По мнению депутата, необходимо обязать подрядчика устранить все выявленные недочеты за свой счет. Вадим Ерин поддержал Дениса Волкова в этом вопросе. Так, на встрече было принято решение сформировать комиссию из представителей ТОСов, инициативных граждан и чиновников для того, чтобы выявить и зафиксировать брак в работе подрядчика. После того как все замечания будут зафиксированы, подрядчик получит конкретные претензии и приступит к их устранению.