"РКС-Самара" начали использовать оборудование для бестраншейной прокладки труб

У одного из домов на улице Аэродромной несколько месяцев назад начались проблемы с канализационной линией. Жители чувствовали неприятный запах, колодцы заполнялись стоками. Специализированные промывки не помогли, и специалисты "РКС-Самара" провели теледиагностическое обследование.

"Труба 1969 года диаметром 150 мм переломилась. Ремонт невозможен, необходима перекладка", - таков был диагноз группы диагностики. Для того чтобы восстановить нормальное водоотведение, необходимо заменить 36 метров трубы. Если делать эти работы обычным открытым способом, нужно рыть очень большую траншею глубиной до четырех метров, проходящую прямо перед подъездами жилого дома, по палисадникам и газонам, сносить скамейки, деревья, заборчики.

"РКС-Самара" летом 2019 года по инвестиционной программе закупили новое оборудование для бестраншейной прокладки труб методом разрушения, без заводных котлованов. На этой неделе прошли первые испытания, обучение сотрудников и шеф-монтаж трубы поставщиком оборудования - новосибирской фирмой "Комбест". Главные преимущества технологии - минимальные объем и стоимость работ, мобильность установки.

Прокладка трубы открытым способом с разрытием котлована и дальнейшее благоустройство заняли бы не менее трех недель. С помощью нового оборудования работы могут быть сделаны в течение суток.