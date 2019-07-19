Владимир Кошелев вложит в развитие Сергиева Посада 15 миллиардов

План идеального города, в котором продумано все, вплоть до дизайна скамей и деревьев под посадку, разработали для Сергиева Посада. Удобным и интересным он будет не только для туристов, но и для жителей города. Этой теме посвящался специальный репортаж на канале Россия 24, который вышел 18 июля. Туристический комплекс с апарт-отелем построит Корпорация "Кошелев".

Несколько часов пути из Москвы - и начинается тихий Сергиев Посад, описанный еще Александром Куприным. Писатель любил сюда возвращаться за вдохновением и увековечил его образ в своих произведениях.

Сегодня в Сергиев Посад ежегодно приезжает более 2 млн туристов. Для их ознакомления со всеми достопримечательностями Сергиева Посада и Московской области необходима структура гостеприимства, созданием которой и занимается Корпорация "Кошелев".

"Самая большая проблема этого города в том, что туристы приезжают одним днем, всего на несколько часов", - рассказал председатель совета директоров Корпорации "Кошелев" Владимир Кошелев.

Сначала девелоперская компания планировала заниматься строительством только жилых домов, но затем концепция изменилась. Сергиев Посад обладает большим туристическим потенциалом, от которого пока, по оценкам специалистов, используется лишь 10 процентов. Современная гостиничная инфраструктура позволит разместить всех иностранных туристов, также это вариант для внутреннего туризма и тура выходного дня.

"Оставляем часть территории под застройку жилья. Остальная территория будет перерабатываться, это будет большой туристический комплекс с гостиничными номерами и апарт-отелем", - говорит Владимир Кошелев.

Приток туристов скажется лучшим образом и на жизни жителей Сергиева Посада. О будущем города и концепции его развития с энтузиазмом рассказывает депутат Госдумы Сергей Пахомов. По его словам, продумано буквально все - от дизайна скамеек до посадки деревьев. "От ЖКХ и туризма до транспорта, дорог, связи - все то, как город должен развиваться", - уверяет Сергей Пахомов. Проект разрабатывался в течение года институтом "Стрелка".

Историческую часть Сергиева Посада в рамках новой концепции ждет масштабное благоустройство. Планируется воссоздать 12 исторических слобод, которые окружали Лавру. Многие из них назывались по профессии жителей - Пушкарская, Поварская или Тележная слобода. Названия вернут, а каждой слободе авторы придумали свою символику.

Но еще важнее сохранить то, что есть. Туристы хотят увидеть подлинность, жители хотят сохранить любимые улицы, где многие дома связаны с историями своих знаменитых жителей.

По подсчетам члена Совета Московского областного отделения ВООПиК Евгения Соседова, около 400 домов имеют историческую ценность. В Сергиевом Посаде жили известные религиозные философы начала XX века. Памятник одному из них, Петру Флоренскому, недавно открыли на территории мемориального центра.

В перспективе город будет неразрывно соединять в себе историю и современный туристический потенциал. Благодаря туристическому комплексу появится порядка 1000 рабочих мест.

Объем инвестиций только самарской строительной компании Корпорация "Кошелев" составит 15 млрд рублей.