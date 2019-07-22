В Самаре на ул. Промышленности произошел засор канализации мазутом

В воскресенье, 21 июля, в районе пересечения улиц Промышленности и Структурной был зафиксирован засор канализации и значительный излив на поверхность сточных вод, состоящих из нефтепродуктов, сообщает пресс-служба "РКС-Самара".

В 16:50 цех эксплуатации канализации получил сообщение о засоре, в 19:15 засор был устранен. Попадание стоков в реку Самара удалось предотвратить. До 21:25 совместно с городскими службами благоустройства и МЧС проводилась обработка мест загрязнения песком.

Такие ситуации наблюдаются, когда происходит несанкционированный слив стоков с промышленных предприятий в колодцы городской хозфекальной канализации. Каждое предприятие, на котором имеется оборот технических масел и нефтепродуктов должны проводить специальную очистку стоков или иметь договор на их утилизацию.

Сейчас "РКС-Самара" готовят заявления во все правоохранительные, природоохранные и административные органы с требованием принять все возможные и активные действия для выявления нарушителей и предотвращения повторения подобных ситуаций.