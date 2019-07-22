Глава микрорайона Дмитрий Гуренков останется под стражей до 25 августа

В пятницу, 19 июля, Куйбышевский районный суд Самары под председательством судьи Ларисы Макогон продлил содержание под стражей подозреваемому во взятке 46-летнему главе одного из самарских микрорайонов Дмитрию Гуренкову на месяц — до 25 августа. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, уголовное дело о взятке по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ возбудили 26 апреля. Дмитрия Гуренкова задержали в тот же день.

Свою версию того, что произошло, излагал в Twitter депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его мнению, Гуренков был задержан в офисе управляющей компании при получении 135 тыс. руб. — первой части от взятки в 270 тыс. руб. за перевод пяти жилых домов из одной УК в другую.

27 апреля следствие вышло в суд с ходатайством об аресте Гуренкова. Следователь обосновал это тем, что мужчину подозревают в особо тяжком преступлении, за которое предусмотрено более трех лет лишения свободы. По мнению следствия, на свободе подозреваемый может скрыться или, пользуясь своим авторитетом, оказать давление на свидетелей, либо другим способом препятствовать установлению истины по уголовному делу.

Сам Гуренков считает, что все произошедшее спланировано для его дискредитации. Мужчина является общественным деятелем, занимается благоустройством района. Гуренков просил суд избрать ему подписку о невыезде. Адвокат Гуренкова Уткин также возражал против ареста и говорил об отсутствии сведений, указывающих на причастность его клиента к преступлению.

Суд согласился, что Гуренков, оставаясь на свободе, может воспрепятствовать расследованию. В итоге суд постановил заключить подозреваемого под стражу на два месяца — до 25 июня. 19 июля было продлено на один месяц — до 25 августа.