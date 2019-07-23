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ЖКХ и благоустройство Общество

Тупиковый участок ул. Аксаковская сделают проездным

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Участок ул. Аксаковской в Самаре, который раньше был тупиковым, станет проездным, сообщает пресс-служба мэрии города. Работы ведутся в рамках комплексного ремонта участков улиц, прилегающих к Крымской площади и зданию Шестого кассационного суда.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Ранее рядом с домом № 29 по ул. Урицкого было однослойное асфальтовое покрытие, а далее — узкая грунтовка и тупик. После окончания дорожных работ с одной стороны с ул. Аксаковская можно будет выехать на ул. Ткачевская, далее — на ул. Новокрасноармейская, с другой стороны участок длиной 148 м соединен с ул. Урицкого. Запустить движение планируется до середины августа: оно будет полноценным, двусторонним. Предусмотрено три полосы: две — в направлении "в город", одна — в направлении к Крымской площади.

Поскольку в районе площади организовано кольцевое движение, с ул. Урицкого на ул. Аксаковская запланирован правый поворот. С ул. Ткачевская на ул. Аксаковская предполагается наличие правого и левого поворотов. Будет разработана схема организации движения, обеспечивающая заезд и выезд на парковку возле здания суда. Ее обустройство также включено в перечень работ. Парковка площадью 4,1 тыс. кв. м займет и часть ныне действующей проезжей части по ул. Мечникова (парковочное пространство будет вплотную примыкать к суду).

"Земляные работы на улице Аксаковская в районе организуемого проезда завершены. Проектом заложена капитальная дорожная одежда — с земляным полотном, основанием и тремя слоями покрытия. В течение прошлой недели велось устройство щебеночного основания. На этой неделе рабочие займутся укладкой нижнего слоя покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона", — пояснил мастер участка подрядной организации ООО "НПФ "XXI Век" Тимофей Глухов.

Верхний слой будет уложен с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона.

В дальнейшем проведут земляные работы для устройства тротуаров, газонов и благоустройства прилегающей территории.

В целом комплексный ремонт дорог, примыкающих к Крымской площади, выполнен более чем на 50%.  Полностью весь комплекс работ подрядчик намерен завершить до 30 сентября этого года.

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