Экс-депутат из Тольятти Довгомеля получил условный срок за мошенничество

В понедельник, 22 июля, в суде Ленинского района Самары под председательством судьи Ирины Кузнецовой огласили приговор бывшему депутату городской думы Тольятти Александру Довгомеле. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

Напомним, Александра Довгомелю обвиняли в трех эпизодах мошенничества. По версии следствия, одно из преступлений он совершил весной-летом 2012 года. Правоохранители считают, что, являясь президентом РОО "Федерация парусного спорта Самарской области", Довгомеля получил от регионального минспорта субсидию 268 тыс. руб. для проведения в Тольятти чемпионата крейсерских яхт.

Одним из пунктов сметы была аренда яхт-клуба "Дружба" за 56 тыс. рублей. При этом Довгомеля якобы знал, что договор аренды не заключали. Следствие посчитало, что бывший депутат совершил мошенничество и нанес областному министерству спорта ущерб 56 тыс. рублей.

В уголовном деле Довгомели есть еще два эпизода мошенничества.

На прениях представитель обвинения просил суд назначить экс-депутату четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Сам Александр Довгомеля вину не признал, ущерб не возместил и просил оправдания.

23 июля был оглашен приговор. Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Самарской области, суд признал Довгомелю виновным в трех преступлениях и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы условно с трехгодичным испытательным сроком.

"Прокуратура намерена обжаловать этот приговор в связи с мягкостью, сейчас готовится апелляционное представление в Самарский областной суд", — сообщили в областном надзорном ведомстве.