ВСК наградила самого эффективного футболиста-любителя

Страховой Дом ВСК выступил страховым партнером спортивного фестиваля "Московские футбольные каникулы". Мероприятие состоялось на территории Историко-архивного института РГГУ при поддержке благотворительного фонда "Страна футбола" и было посвящено годовщине проведения в России чемпионата мира по футболу.

В фестивале приняли участие любители футбола, волонтеры чемпионата мира по футболу и приглашенные гости. В течение дня команды и отдельные спортсмены соревновались в мини-футболе, панна-футболе (главная задача не только забить как можно больше голов, но и прокинуть мяч между ног соперника), текболе (сочетание футбола и настольного тенниса), футбольном фристайле (выполнение трюков с футбольным мячом) и чеканке мяча.

Лучшим игрокам вручили награды капитан сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года Игорь Акинфеев и защитник сборной России Марио Фернандес.

Страховой Дом ВСК учредил собственную номинацию. По результатам состязаний специальный приз был вручен Вячеславу Сорокину за наибольшее количество забитых голов и результативных действий в соревнованиях по мини-футболу.

"Большие победы начинаются с маленьких. Сегодня ты гоняешь мяч во дворе, завтра — уже участник чемпионата мира. Мы в ВСК поддерживаем развитие детско-юношеского спорта и хотим, чтобы новые спортивные звезды зажигались чаще и ярче. Желаем новых выдающихся достижений", — отметила во время церемонии награждения руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR Страхового Дома ВСК Элеонора Марталлер.