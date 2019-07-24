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ЖКХ и благоустройство Общество

Инициативные самарцы собирают деньги на экспертизу, которая поможет пересмотреть тарифы на мусор

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Группа инициативных граждан Самары объявила сбор денег на независимую экономико-финансовую экспертизу по тарифам на вывоз ТКО. Об этом истцы заявили в Twitter.

"Мы не первый месяц опротестовываем в Самарском областном суде разорительную для граждан и организаций "мусорную реформу". На прошлой неделе добились небольшой победы: суд назначил комиссионную экономико-финансовую экспертизу так называемого "тарифного дела". Мы уверены, что эксперты-экономисты докажут нашу правоту и грабительский тариф отменят. Однако проведение экспертизы — дело крайне дорогостоящее, нужно более 100 тыс. рублей. Такой огромной суммы у нас нет. Поэтому обращаемся ко всем неравнодушным: помогите доказать, что мы все — не безмолвное стадо, которое можно обдирать до нитки!" — говорится в "Обращении группы истцов "мусорного дела" к неравнодушным гражданам. 

Всего для экспертизы нужно собрать 150 тыс. рублей. 

Напомним, что в середине апреля текущего года в Самарский областной суд было направлено обращение с заявлением о признании недействующим приказа регионального министерства энергетики и ЖКХ от 29 декабря 2018 г. №1023, которым утверждается норматив накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в привязке к 1 кв. м жилой площади.

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