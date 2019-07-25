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ЖКХ и благоустройство Общество

АО "Самаранефтегаз" продолжает реализацию проектов развития территорий присутствия

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Самаранефтегаз" работает в 26 муниципальных образованиях региона и плотно взаимодействует с администрациями городов и районов области, направляя денежные средства на развитие социальной инфраструктуры. Нефтегорский район — не исключение. Компания также участвует в софинансировании региональных проектов.

Фото: фото предоставлено АО «Самаранефтегаз»

В прошлом году АО "Самаранефтегаз" (дочернее общество ПАО "НК "Роснефть") приняло участие в софинансировании капитального ремонта школы в селе Утевка, выделив 3,6 млн рублей. В учебном заведении обновили 2 этажа, все учебные кабинеты и коридоры, заменили отопление и электропроводку, постелили линолеум. Директор школы Евгения Лобачева рассказала, что такой основательный ремонт здесь проводится впервые. Сегодня школа приобрела новый свежий вид, а нефтяники к радости учеников и их родителей выделили ещё 500 тыс. рублей на приобретение мебели. Теперь школу будет не узнать.

В селе Покровка при финансовой помощи нефтяной компании был отремонтирован сельский Дом культуры, что тут же сказалось на активизации клубной работы. Молодёжь давно ждала обновления здания. Парк спецтехники жилищно-коммунального хозяйства Нефтегорска значительно пополнился — на средства АО "Самаранефтегаз" приобретены автомашины и другая техника. Благодаря нефтяникам появилась обновка и в ДК "Мир" в селе Утевка — музыкальное оборудование.

Включенность в социально-экономические процессы территорий присутствия, хорошо налаженные партнёрские связи, внимание к потребностям людей помогают компании своевременно откликаться на запросы жителей района. В этом году в приоритете оказались проекты, связанные с подготовкой к 75-летию Великой Победы. Во многих селах памятные места нуждались в обновлении, приведении в порядок, переоборудовании. На обустройство памятных аллей в селах Семеновка, Дмитриевка и Бариновка, о котором жители говорили в ходе обсуждения объектов для благоустройства по программам формирования комфортной среды, "Самаранефтегаз" выделил 3 млн рублей.

На новой мраморной плите на обелиске в Дмитриевке теперь выгравировано 200 фамилий сельчан, отдавших свою жизнь за Родину. По обе стороны от обелиска стоят памятники землякам — Героям Советского Союза Ивану Короткову и Илье Егорову.

На обновление Аллеи Славы в честь героев войны в селе Семеновка "Самаранефтегаз" выделил 1 млн рублей. "Жители Семеновки любят эту аллею и приходят сюда в дни памяти, чтобы почтить односельчан, — говорит глава сельского поселения Семеновка Светлана Сивоха. — Мы очень благодарны компании "Самаранефтегаз" за помощь в благоустройстве знакового места нашего села".

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