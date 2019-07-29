Самарские футболистки выиграли DanaCup 2019

Команда девочек самарской СШОР-11 выиграла международный турнир DanaCup 2019, который прошел в датском Йоринге 22-27 июля.

В турнире участвовало около 300 детских футбольных команд. Россия была представлена только СШОР-11, выступавшей в дивизионе G14.

В Дании под руководством Галины Комаровой играли Полина Котляева, Юлия Рябова, Анна Иванова, Екатерина Никифорова, Миллена Чернышова, Анна Чудилина, Алина Фёдорова, Арина Жупикова, Людмила Ахмедова, Валерия Пушкарева, Кристина Чувилкина и Алена Пономарева.

Футболистки из Самары выиграли все квалификационные игры и вышли из группы с первого места.

В четвертьфинале СШОР-11 обыграла английский Richmond (8:0), полуфинале - норвежский Traef SK (2:1).

В финале девочки не испытали проблем с польским Bielawianka - 4:0.