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Футбол Спорт

Самарские футболистки выиграли DanaCup 2019

ЙОРИНГ. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Команда девочек самарской СШОР-11 выиграла международный турнир DanaCup 2019, который прошел в датском Йоринге 22-27 июля.

В турнире участвовало около 300 детских футбольных команд. Россия была представлена только СШОР-11, выступавшей в дивизионе G14.

В Дании под руководством Галины Комаровой играли Полина Котляева, Юлия Рябова, Анна Иванова, Екатерина  Никифорова, Миллена Чернышова, Анна Чудилина, Алина Фёдорова, Арина Жупикова, Людмила Ахмедова, Валерия Пушкарева, Кристина Чувилкина и Алена Пономарева.

Футболистки из Самары выиграли все квалификационные игры и вышли из группы с первого места.

В четвертьфинале СШОР-11 обыграла английский Richmond (8:0), полуфинале - норвежский Traef SK (2:1). 

В финале девочки не испытали проблем с польским Bielawianka - 4:0.

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