В Винновке открылась выставка Валерия Самаринкина

В филиале Самарского епархиального церковно-исторического музея в Винновке открылась выставка "И исчезнет след мой в конце пути…" (6+) к 70-летию самарского художника Валерия Самаринкина (1949-2000).

Валерий Самаринкин — художник-график, работавший в технике акварели и батика. Винновка — неслучайное место, в этой деревне расположен дачный дом семьи Самаринкиных, где художник проводил много времени.

"С этой деревней, расположенной на берегу Волги, связана вся его жизнь, — пишет дочь художника Алиса Самаринкина. — Винновка — это мечта, это рай, это счастье, переполняющие эмоции, это встречи, друзья, художники, которых эта деревня покорила до самой глубины души и никого не оставила равнодушным, это грусть, печаль со слезами на глазах, это невероятная тоска и одиночество зимними и холодными вечерами, это теплая печь в избе, о которую можно погреть руки после возвращения с улицы морозным вечером, это сумерки, это треск горящих поленьев, это запах костра, это сильный ветер, приносящий степной воздух с многообразным ароматом свежих полевых трав, это запах свежести и приятной прохлады с Волги, это аромат жизни, наполненной жизни, это жизнь и это смерть.

В этой деревне собралось все! Это мир, остановившийся во Вселенной, и мой отец разговаривал с этим миром и жил в нем. Сейчас он говорит с нами своим искусством, тончайшими акварелями, в которых показана вся хрупкость этого несовершенного мира".

Выставка работает с 29 июля до 30 августа в выставочном зале филиала Самарского епархиального церковно-исторического музея, находящегося в Мужском Свято-Богородичном Казанском монастыре с. Винновка.