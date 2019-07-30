Рыбака из Безенчукского района отправили на исправительные работы

В Безенчукском районе мировой судья вынес приговор 29-летнему местному жителю, которого обвиняли в незаконной добыче рыбы и раков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

31 мая 2019 г. при помощи 25 многозаходных ловушек (запрещенные орудия лова) мужчина незаконно добыл из реки Волга в районе с. Владимировка 64 рыбы и 86 раков. Ущерб от этого оценили в более чем 47 тыс. рублей.

Обвиняемый — безработный житель с. Большая Рязань сказал, что собирается возместить ущерб. При этом источника дохода он не имеет из-за проблем с трудоустройством.

В итоге суд назначил мужчине пять месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.