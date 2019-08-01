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Богдан Овсянников, Геннадий Киселев и Егор Голенков продлили контракты с "Крыльями Советов"

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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20-летние футболисты "Крыльев Советов" Богдан Овсянников, Геннадий Киселев и Егор Голенков продлили действующие соглашения с клубом, сообщает пресс-служба самарцев.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Все игроки являются воспитанниками тольяттинской Академии им. Коноплева, успешно выступали за молодежный состав "Крыльев" и в данный момент работают с основным составом. Со всеми игроками продлили соглашения на два года.

Также стоит добавить, что полузащитник Геннадий Киселев и форвард Егор Голенков успели дебютировать за главную команду "Крыльев Советов", а голкипер Богдан Овсянников постоянно попадает в заявку на матчи "Крыльев".

"Клуб верит в своих воспитанников и видит в них перспективу. Сейчас это игроки главной команды. Главный тренер "Крыльев" Миодраг Божович постоянно привлекает ребят к тренировкам, следит за их прогрессом, подпускает к играм. Ждем, что игроки будут прибавлять и пробьются в основной состав", – отметил генеральный директор ПФК "Крылья Советов" Виталий Шашков.

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