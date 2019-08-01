На матчах "Крыльев Советов" начнут продавать пиво

Уже на игре "Крылья Советов" - "Локомотив", которая пройдет на стадионе "Самара Арена" в субботу, 3 августа, болельщики смогут приобрести пиво, сообщает пресс-служба клуба.

Это стало возможным благодаря партнерскому соглашению между "Крыльями" и АО "Жигулевское пиво". Президент пивоваренной компании Юрий Сапрунов и генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров подписали документы о сотрудничестве в баре "На Дне".

После обмена подарками официальные лица скрепили подписание соглашения поднятием бокалов — специально к знаменательному событию завод выпустил новый сорт пива "Фон Вакано Безалькогольное". Приобрести пенный напиток можно будет в концессиях стадиона "Самара Арена". Логотип "Жигулевское. Безалкогольное" от титульного партнера появится на игровой форме "Крыльев".

"Уверен, что это событие принесет нашим болельщикам позитивные эмоции. У этого сотрудничества много плюсов. Деликатное и умеренное потребление пива скрасит матч, добавит комфорта просмотру. Клубу и "Жигулевскому" — дополнительный доход. Для двух брендов это взаимовыгодное партнерство", — прокомментировал подписание соглашения генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров.