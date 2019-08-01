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ЖКХ и благоустройство Общество

Министр энергетики и ЖКХ Сергей Марков посетил самарские очистные канализационные сооружения

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Городские очистные канализационные сооружения (ГОКС) — один из главных объектов самарской системы водоотведения. Здесь происходит полная механическая, биологическая и химическая очистка и возврат в Саратовское водохранилище очищенных сточных вод.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

Мощность ГОКС — 1 млн куб. метров в сутки. В конце 2013 года в рамках инвестиционной программы "РКС-Самара" начали одну из самых масштабных в истории городского коммунального хозяйства реконструкцию ГОКС.

Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков посетил объект, включённый в текущем году в национальный проект "Экология". Главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков познакомил министра с полным циклом очистки стоков, рассказал о функционировании предприятия и проводимой реконструкции.

"Мы уже вложили в ГОКС порядка миллиарда рублей. За пять лет обновлены аэротенки, установлены новые воздуходувки, заменены воздуховоды, построены новые иловые насосные станции. Но останавливаться на достигнутом нельзя, и мы в 2019 году вошли в федеральную программу "Оздоровление Волги", — сказал Владимир Бирюков.

В рамках программы будет проведена реконструкция комплекса биологической доочистки от биогенных элементов и устройство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод.

"Благодаря реализации всех мероприятий самарские стоки, сбрасываемые в Волгу, станут гораздо чище. Этой проблеме необходимо уделить особое внимание. Я уверен, что с сентября уже пойдёт финансирование, на сегодня федеральные паспорта объектов утверждены. Главное — уложиться в сроки и получить результаты", — сказал Сергей Марков.

"РКС-Самара" до 2024 года вложит в реконструкцию городских очистных канализационных сооружений 1 миллиард 298 миллионов рублей согласно новой инвестиционной программе предприятия.

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