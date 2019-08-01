Ростех повысит производительность труда на предприятиях корпорации в регионе

Ростех приступает к реализации проектов повышения производительности труда на предприятиях госкорпорации, расположенных в Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Программа реализуется в рамках соглашения Самарской области и ГК Ростех о создании регионального центра компетенций (РЦК) в области повышения производительности труда, подписанного губернатором Дмитрием Азаровым и исполнительным директором госкорпорации Ростех Олегом Евтушенко.

Пилотные проекты будут реализованы в ПАО "Кузнецов", компании "Металлист-Самара", "Авиаагрегат", научно-исследовательском институте "Экран", заводе индустриальных покрытий, Самарском электромеханическом заводе, "Полимере" и Жигулевском радиозаводе. За счет внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений прирост производительности труда на этих предприятиях до 2024 г. составит не менее 5% ежегодно.

"Открытие на территории нашего региона первого в России центра компетенций государственной корпорации Ростех позволит более эффективно решать задачи, связанные с обучением принципам бережливого производства в рамках исполнения национального проекта как сотрудников организаций, входящих в госкорпорацию, так и сотрудников других организаций — в том числе, реализующих мероприятия по повышению производительности труда самостоятельно, — а также органов власти Самарской области", — отметил Дмитрий Азаров.

Проект позволит систематизировать работу по внедрению передовых методов организации труда на предприятиях Ростеха в Самарской области. Региональный центр компетенций будет также осуществлять регулярный мониторинг результатов внедрения новых методов организации производства и сокращения издержек, анализировать количественные показатели и ход реализации проекта.

"Госкорпорация Ростех принимает активное участие в реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Самарская область является для нас важным регионом, где Ростех представлен предприятиями разных отраслей. Именно поэтому успешная реализация пилотного проекта в области позволит в дальнейшем масштабировать полученный опыт на другие предприятия корпорации по всей стране. Повышение производительности труда и сокращение издержек за счет использования методов бережливого производства должны стать основными факторами роста конкурентоспособности продукции Ростеха и обеспечить ресурсы, необходимые для развития предприятий", — подчеркнул исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

За счет реализации проекта на предприятиях будут оптимизированы все виды производственных процессов. Будут сокращены или устранены все виды потерь, связанные с излишней логистикой внутри и вне предприятий, хранением избыточных запасов, перепроизводством, загрузкой оборудования и персонала. Результатом станет повышение конкурентоспособности, в том числе за счет своевременного и качественного удовлетворения потребностей заказчиков.

На первом этапе на предприятиях будет проведен аудит, направленный на выявление всех видов потерь и определение направлений оптимизации процессов. После этого разработанные в рамках аудита рекомендации будут внедрены на предприятиях созданными мультифункциональными рабочими группами из числа сотрудников, прошедших соответствующее обучение. Аудит, обучение сотрудников мультифункциональных групп, а также методологическое и организационное сопровождение проектов на предприятиях будут осуществлять эксперты Академии Ростеха.