Названы подозреваемые в зафекаливании водоемов рядом с Крутыми ключами

Источником неприятных запахов, на которые начали массово жаловаться жители Крутых ключей, оказались крайне высокие концентрации аммония-иона в соседнем Орловом овраге. Это говорит о массовом попадании в овраг фекальных стоков. Чиновники считают, что это либо ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти А", либо красноярское МУП "Жилкомсервис", пишет "Самарское обозрение".

В июне жители "Крутых Ключей" начали массово жаловаться в различные органы на крайне неприятные запахи, от которых некоторым становилось плохо, было трудно дышать, появлялся кашель и т. п. После того как жалобы десятками поступили на сайты областных и городских структур, на место оперативно выехали их представители и лично почувствовали, что на территории микрорайона и в самом деле дурно пахнет. Предположительно, источником вони являлся заболоченный водоем неподалеку.

Как пишет издание, спустя несколько дней на место выехали специалисты департамента городского хозяйства и экологии Самары, которые вместе со специалистами ГБУ СО "Природоохранный центр" провели забор воды из Орлова оврага для выявления в нем загрязняющих веществ.

"На основании протокола испытаний установлено превышение предельно допустимых концентраций (далее — ПДК) аммоний-ионов (по азоту) в 47 раз, что свидетельствует о попадании большого количества фекальных стоков в водный объект", — сообщили в администрации города.

В ответе на запрос "СО" также говорится: "Одним из предполагаемых хозяйствующих субъектов, осуществивших сброс хозяйственно-фекальных стоков в Орлов овраг, является МУП "Жилкомсервис", эксплуатирующее Новосемейкинские очистные сооружения на территории муниципального района Красноярский Самарской области". Другим потенциальным загрязнителем названо ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти А", которое также имеет разрешение на сброс сточных вод в реку Падовку, протекающую через Орлов овраг.

После этого информация о необходимости проверить "Жилкомсервис" была направлена в управление Росприроднадзора по Самарской области, а компанией "Ингка Сентерс Рус Проперти А" займется региональный экологический надзор. Есть ли уже результаты данных проверок, пока неизвестно.

В городской администрации лишь уточнили, что в случае подтверждения вины той или иной организации грозит административный штраф до 300 тыс. руб., как-то предусмотрено частью 4 статьи 8.13 "Нарушение правил охраны водных объектов" КоАП.