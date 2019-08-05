Под Дворец пляжных видов спорта выделят 30 тыс. кв. м земли

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил правительству региона "обеспечить предоставление" Общероссийскому общественному фонду поддержки и развития спорта РФ "в аренду без проведения торгов" земельного участка под размещение Дворца пляжных видов спорта в Самаре.

Площадь этого участка составит 30,65 тыс. кв. м, расположен он в Кировском районе города недалеко от стадиона "Самара Арена".

Напомним, инициатором возведения этого объекта выступил Общероссийский общественный фонд поддержки и развития спорта. Инвестор планирует вложить в проект 200 млн руб., региональное правительство предоставит землю и обеспечит подключение к коммуникациям.

Планируется, что манеж с футбольным полем и волейбольными площадками не будет иметь аналогов. Благодаря подогреву песка, особой системе кондиционирования появится возможность проводить тренировки и соревнования по пляжным видам спорта круглый год. При дворце предполагается создание детских академий по пляжному футболу и волейболу.