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Строительство Строительство и недвижимость

Под Дворец пляжных видов спорта выделят 30 тыс. кв. м земли

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил правительству региона "обеспечить предоставление" Общероссийскому общественному фонду поддержки и развития спорта РФ "в аренду без проведения торгов" земельного участка под размещение Дворца пляжных видов спорта в Самаре.

Фото: pkk5.rosreestr.ru

Площадь этого участка составит 30,65 тыс. кв. м, расположен он в Кировском районе города недалеко от стадиона "Самара Арена".

Напомним, инициатором возведения этого объекта выступил Общероссийский общественный фонд поддержки и развития спорта. Инвестор планирует вложить в проект 200 млн руб., региональное правительство предоставит землю и обеспечит подключение к коммуникациям.

Планируется, что манеж с футбольным полем и волейбольными площадками не будет иметь аналогов. Благодаря подогреву песка, особой системе кондиционирования появится возможность проводить тренировки и соревнования по пляжным видам спорта круглый год. При дворце предполагается создание детских академий по пляжному футболу и волейболу.

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