Управляющие компании "Домкоминвеста" срывают подготовку жилого фонда к отопсезону

Управляющие компании "Домкоминвеста" втрое отстают по показателям от других управляющих компаний Самары по подготовке жилого фонда к зиме. Такие данные озвучила мэр города Елена Лапушкина в ходе оперативного совещания под руководством губернатора Дмитрия Азарова.

Глава Самары отметила, что компания "Домкоминвест", в которую входит несколько крупных УК города, систематически не исполняет планы по ремонту кровель и внутридомовых коммуникаций МКД.

"Процент исполнения ремонтных работ у этой организации составляет 21%, в то время как по другим управляющим компаниям он превышает 60%, — отметила мэр. — Мы ведем работу с компанией в рамках действующего законодательства, продолжаем работать и с муниципальным жилищным контролем, ГЖИ. У компании в очередной раз поменялось руководство, рассчитываю в ближайшее время познакомиться с новым руководителем и обсудить с ним позиции по проблемным вопросам".

По мнению главы региона Дмитрия Азарова, если компания систематически не исполняет взятые на себя обязательства и ставит под угрозу срыва подготовку МКД к отопительному сезону, от разговоров нужно переходить к решительным действиям.

"Если темпы проведения ремонтных работ у компании в три раза ниже, чем в среднем по городу, тут не о чем разговаривать, — подчеркнул губернатор. — Естественно, действовать нужно в рамках законодательства, вместе с жителями. Подключайте правоохранительные органы, принимайте совместные жесткие меры, но защитите жителей от недобросовестной управляющей компании! Лето как раз тот период, когда можно предпринимать эти действия, чтобы не допустить вхождения жилфонда в отопительный сезон неподготовленным".

Елена Лапушкина отметила, что на данный момент эту управляющую компанию уже сменили на другие 534 МКД, и процесс продолжается: "Люди осознают, что с этой УК заходить в зиму не имеет смысла. Разъяснительную работу в рамках действующего законодательства продолжим".