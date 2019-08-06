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Суды Происшествия

Обвиняемому в организации похищения детей запросили 23 года колонии

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 6 августа в окружном военном суде гособвинение запросили сроки обвиняемым в похищении ребенка. Об этом сообщает корреспондент Волга Ньюс.

Предполагаемому организатору преступления Руслану Бакиеву запросили 23 года лишения свободы в колонии особого режима, первые пять лет из которых он должен провести в тюрьме. Екатерине Косаревой гособвинение просит 13 с половиной лет колонии общего режима; Андрею Бахтееву — шесть с половиной лет; Рамази Нагиеву и Ивану Фролову — пять с половиной лет; Роману Толмачеву — девять лет строгого режима; Амиру Абдурахманову — пять лет колонии общего режима.

Напомним, в конце января 2018 г. полицейские задержали группу похитивших четырехлетнего ребенка из двора многоэтажки в Кинеле. По версии следствия, ранее те же люди пытались украсть ребенка в Тольятти. Правоохранители полагают, что действиями преступников руководил из тольяттинской ИК № 16 Руслан Бакиев. С 2011 г. он отбывает 18-летний срок за организацию убийства сотрудницы самарского управления МЧС. Именно он нашел жертв, а также запугал гражданскую жену Косареву и заставил участвовать в преступлении. Злоумышленники планировали получить от матери похищенного 2 млн рублей.

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