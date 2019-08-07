Жители Самары выбрали территории, которые благоустроят в 2020 году

Подведены итоги рейтингового голосования по выбору общественных территорий в Самаре для комплексного благоустройства в 2020 г. в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба мэрии.

В заочном голосовании, которое с 31 июля по 4 августа проходило на сайте городской администрации, а также в специальных пунктах во всех районах города, приняли участие порядка 124,5 тыс. человек. В дополнение к этой цифре незначительная часть голосов — около 6 тыс. не были учтены, поскольку нарушены условия голосования: не указаны ФИО, либо не выбрана общественная территория, за которую отдается голос.

В тройку территорий-лидеров попали: сквер по ул. Овчарова в Красноглинском районе, сквер Александра Невского в пос. Зубчаниновка в Кировском районе, территория по ул. Авроры (нечетная сторона) в границах ул. Мориса-Тореза, ул. Аэродромная в Советском районе. Ниже строчками в рейтинговом голосовании расположились две крупные территории: парк Щорса в Железнодорожном районе и Ерик Парк в Куйбышевском районе.

Результаты голосования по выбору общественных территорий городского округа Самара, подлежащих благоустройству в 2020 году: