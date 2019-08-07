16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Осужденный за мошенничество при берегоукреплении может скоро выйти из колонии В Исаклинском районе осудили мужчину, сбившего полицейского Обвиняемому в организации похищения детей запросили 23 года колонии Сергей Шатило переместился из Самарского райсуда в Октябрьский В Самаре запросили сроки для юристов, которые якобы несли взятку в департамент имущества

Суды Происшествия

Осужденный за мошенничество при берегоукреплении может скоро выйти из колонии

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 93
Версия для печати

В Самарском областном суде 6 августа приняли решение о передаче на рассмотрение в президиум кассационной жалобы адвоката Евгения Брижахина, защищающего интересы осужденного Дениса Зубкова.

Напомним, Зубкова признали виновным и приговорили к четырем годам и месяцу лишения свободы за мошенничество при выполнении контракта по берегоукреплению у с. Рождествено.

Как посчитала федеральный судья Наталья Назинкина, отсутствие подписи одного из членов коллегии, которая рассматривала апелляционную жалобу, является существенным нарушением УПК РФ и "подлежит обсуждению законность и обоснованность апелляционного определения" в президиуме суда.

"Если отменяют апелляционное определение, то приговор считается не вступившим в законную силу, — прокомментировал ситуацию общественный защитник Зубкова Александр Терещенко. — Мера пресечения после отмены автоматически не возобновляется, а избирается заново. В связи с тем, что Зубков до приговора был под домашним арестом, максимум, что могут ему вновь избрать, это опять же домашний арест".

Рассмотрение жалобы Брижахина Президиумом областного суда назначено на 29 августа.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1