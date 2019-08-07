Осужденный за мошенничество при берегоукреплении может скоро выйти из колонии

В Самарском областном суде 6 августа приняли решение о передаче на рассмотрение в президиум кассационной жалобы адвоката Евгения Брижахина, защищающего интересы осужденного Дениса Зубкова.

Напомним, Зубкова признали виновным и приговорили к четырем годам и месяцу лишения свободы за мошенничество при выполнении контракта по берегоукреплению у с. Рождествено.

Как посчитала федеральный судья Наталья Назинкина, отсутствие подписи одного из членов коллегии, которая рассматривала апелляционную жалобу, является существенным нарушением УПК РФ и "подлежит обсуждению законность и обоснованность апелляционного определения" в президиуме суда.

"Если отменяют апелляционное определение, то приговор считается не вступившим в законную силу, — прокомментировал ситуацию общественный защитник Зубкова Александр Терещенко. — Мера пресечения после отмены автоматически не возобновляется, а избирается заново. В связи с тем, что Зубков до приговора был под домашним арестом, максимум, что могут ему вновь избрать, это опять же домашний арест".

Рассмотрение жалобы Брижахина Президиумом областного суда назначено на 29 августа.