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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре может появиться инклюзивный тактильный сад

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Ландшафтные дизайнеры на встрече с мэром Самары Еленой Лапушкиной представили проект создания инклюзивного тактильного сада, сообщает пресс-служба городской администрации. Он адаптирован для отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья. В саду слепые или слабовидящие смогут потрогать каждое растение и ощутить его аромат. Композиции из цветов будут располагаться на специальных платформах для удобного контакта. Всего в мире только в трех городах есть аналогичные сады — в итальянском Падуи, в Москве и в Уфе.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Это, безусловно, очень хорошая идея. Мы готовы помочь в ее реализации. Нам вместе с общественными организациями необходимо выбрать такую площадку, которая будет востребована и до которой всем будет удобно добираться", — отметила глава Самары.

На встрече обсудили возможные места размещения уникального объекта в Самаре, но уже на городском празднике "Фестиваль цветов", который состоится 24 и 25 августа, небольшой тактильный сад будет представлен для ознакомления жителям и гостям города.

Кроме того, Елена Лапушкина и специалисты ландшафтного дизайна обсудили концепцию развития территории на пересечении Московского шоссе и пр. Кирова. Прихожане Храма, который там находится, и жители соседних домов не раз отмечали, что в этом месте не хватает зеленой зоны. Сейчас специалистам необходимо разработать проект озеленения, здесь могут появиться газоны, многолетние цветы и деревья.

Ландшафтники предложили также выделить территории, на которых жители смогут сами высаживать деревья и ухаживать за ними, создавая небольшие аллеи.

Отдельно участники встречи с главой города обратили внимание на недостойный уход за высаженными на городских пространствах растениями. Елена Лапушкина поручила составить концепцию работ по уходу за зелеными насаждениями и цветами, которая должна быть разработана с участием ведущих экспертов и ландшафтных специалистов города.

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