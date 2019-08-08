В Самаре прошел Архитектурный фестиваль

В среду, 7 августа, в регионе стартовали торжественные мероприятия, посвященные Дню Строителя. Летним вечером представители отрасли и просто горожане собрались в Струковском парке, где впервые состоялся красочный архитектурный фестиваль. Гостей праздника ожидали интересные лекции, конкурсы, а также бесплатные консультации ведущих дизайнеров и архитекторов.

Участие в празднике принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На площадке Архитектурного фестиваля глава региона провел встречу с представителями ведущих строительных компаний губернии. О перспективах развития отрасли на ближайшие годы, задачах национальных проектов и мерах стимулирования, которые сегодня предусмотрены для строительного сектора, рассказал министр строительства области Евгений Чудаев. Так, стимулировать спрос на жилье поможет льготная ипотека, программы обеспечения жильем ряда категорий граждан, а также федеральный проект развития индивидуального жилищного строительства.

По мнению главы региона, серьезным драйвером развития строительного сектора может стать программа модернизации инфраструктуры, которая разрабатывается на федеральном уровне. Напомним, о необходимости разработки такой программы в рамках рабочей группы Госсовета заявил Дмитрий Азаров, соответствующие рекомендации были внесены Госсоветом на рассмотрение федерального правительства.

"Рассчитываем, что благодаря цифровым моделям мы сможем не просто производить замену инженерных сетей, но и сразу увеличивать мощности, чтобы создавать возможности для нового строительства, снижать расходы по инженерным сетям", — отметил глава региона.

Большое внимание в ходе встречи было уделено повышению качества выполнения строительных работ, в том числе, при выполнении государственного и муниципального заказов, а также качеству предлагаемых строителям проектов.

Также ведущие застройщики города обозначили ряд вопросов, которые, по их мнению, необходимо решать уже в ближайшей перспективе. Они касаются нормативов по организации парковочных мест при жилищном строительстве, утверждения генплана Самары. Дмитрий Азаров поручил главе города Елене Лапушкиной совместно с профильными ведомствами и профессиональным сообществом проработать пути решения поставленных проблем.

Чествовали строителей на сцене летнего театра. В преддверии праздника губернатор вручил строителям заслуженные награды. Почетный знак "За труд во благо земли Самарской" получил помощник директора ООО "Симд" (ГК "Амонд") работник отрасли с 60-летним стажем Валерий Агафонов. Звания "Заслуженный строитель Самарской области" удостоен старейший сотрудник завода "Самарский Стройфарфор" Александр Пудовкин. За заслуги в развитии ветеранского движения награжден исполнительный директор фонда им. Н. И. Семизорова Анатолий Кольв. Также губернатор поздравил крупнейшую проектную организацию области — ГУП "ТерНИИГражданпроект", которой в этом году исполнилось 55 лет.