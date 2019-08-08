Директор турфирмы, продававшая "воздух", отправится в колонию

Промышленный райсуд Самары вынес приговор руководителю ООО "Алекс-Тур", которую обвиняли в трех мошенничествах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Уже имевшая судимость за мошенничество женщина заключала с клиентами договоры на бронирование, приобретение и оплату туристских путевок у ООО "Горизонт Тур". При этом предпринимательница знала, что "Горизонт Тур" (ранее — ООО "Анэкс Регионы") не ведет никакой деятельности. В итоге женщина забрала себе более 200 тыс. рублей.

В суде она полностью признала вину. Женщине назначили два года и три месяца лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.