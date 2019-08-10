Ассоциация "СредВолгСтрой" получила статус официального представительства Российского союза строителей

Ассоциация "Саморегулируемая организация "СредВолгСтрой" недавно получила статус официального представительства Российского союза строителей Самарской области. Она во многом идет на шаг впереди других. О том, чем живет ассоциация, мы беседуем с ее генеральным директором Светланой Демьяновой.

— Обычно профессионалы собираются в ассоциации ради каких-то общих целей. Какая цель была у основателей "СредВолгСтрой"? Чем было вызвано ее появление, и что ему предшествовало?

— Ассоциация "Саморегулируемая организация "СредВолгСтрой" родилась в ноябре 2005 года. В нее вошло 14 специализированных предприятий и организаций, имеющих опыт работ в проектировании, строительстве, устройстве инженерных коммуникаций, поставке оборудования для сооружения объектов жилищного, социального и производственного назначения. Она была создана для оказания помощи строительным организациям в получении допуска к работам в строительном бизнесе. Создателем и первым руководителем ассоциации был генеральный директор ООО "СреднеВолжская Строительная Компания", почетный строитель России Сергей Николаевич Кузнецов, который сейчас является членом совета ассоциации "СРО "СредВолгСтрой". В 2009 году в ассоциацию входило 100 организаций. Она первая в регионе получила статус саморегулируемой организации. Сейчас она объединяет более 640 компаний.

— Что изменилось в ассоциации с получением этого статуса? Какие возможности открыло, как это повлияло на состояние строительного рынка региона?

— Получение статуса СРО стало первым шагом от государственного лицензирования к саморегулированию в строительстве. Учитывая, что в регионе за короткий период были созданы четыре строительных СРО, этот переход проходил без ажиотажа и не имел негативного влияния на производственную деятельность строительных организаций.

— С какими проблемами пришлось столкнуться ассоциации, в связи с чем, и как удалось их преодолеть?

— За 10 лет с момента получения статуса СРО организацией пройден нелегкий путь, пришлось столкнуться с недоверием к саморегулированию, с несовершенством нормативно-правовой базы, с масштабным реформированием системы саморегулирования в строительстве. Благодаря формированию профессионального коллектива единомышленников, способному противостоять любым трудностям, удалось преодолеть многие проблемы. Сегодня "СредВолгСтрой" работает в стабильном режиме.

— С чем связан такой бурный рост ассоциации? Что привлекло к вам компании? В чем отличие вашей ассоциации от других?

— После введения в июле 2016 года принципа региональности мы приняли более 600 организаций. Стараемся находить подход к каждой, взаимодействуя с ними напрямую, и сделать вступление в ассоциацию максимально понятным и оперативным.

Приоритетными направлениями деятельности ассоциации являются содействие повышению безопасности и качества строительных работ, повышению уровня квалификации специалистов организаций. Требования к образованию и квалификации начали с себя: все сотрудники, работающие в ассоциации, имеют высшее образование, эксперты контрольного отдела — это специалисты-строители, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов. Кроме того, они прошли повышение квалификации по программе "Контроль и надзор в строительстве", а также являются аттестованными экспертами Национального агентства развития квалификации. Жесткие требования к уровню подготовки сотрудников СРО связаны с повышением контроля за обязательствами членов СРО, соблюдением не только строительных норм, но и условий договоров строительного подряда. От качества этого контроля во многом зависит и само существование СРО.

Деятельность всех СРО регулируется одними и теми же нормативными актами, всем СРО предоставляются одинаковые требования. Однако их финансовая стабильность обеспечивается компенсационным фондом — своеобразной финансовой подушкой безопасности — и он зависит от того, как работает организация. Мы стараемся быть открытыми и доступными для строителей, максимально быстро реагируем на возникающие вопросы.

— Как ассоциация помогает компаниям повышать профессиональный уровень сотрудников?

— В ассоциации регулярно проводятся различные семинары, на которых обсуждаются проблемные вопросы как деятельности строительных организаций, так и производства строительных работ. Требования к качеству постоянно совершенствуются, поэтому обучающие семинары по строительному контролю, которые мы проводим совместно с Самарским государственным экономическим университетом, Институтом экономики и управления строительства и ЖКХ в Тольятти и Самаре, неизменно собирают большую аудиторию. Более 70 участников семинаров, успешно прошедших тестирование, получили свидетельства о повышении квалификации.

Мы постоянно проводим семинары по бухгалтерскому учету и, учитывая заинтересованность участников, рассматриваем перспективу создания клуба бухгалтеров, для регулярного общения специалистов и оперативного получения новых знаний.

— А профессиональные конкурсы вы проводите?

— Да, начали в этом году. В мае впервые провели региональный этап конкурса профессионального мастерства "Строймастер-2019". Он проводится по инициативе Национального объединения строителей с 2010 года. И уже четвертый год входит в план мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий.

Победители конкурса Евгений Салтыков (ПАО "КуйбышевАзот"), Вячеслав Булат и Дмитрий Игнатьев (ООО "Евроконт") приняли участие в окружном этапе, который прошел в Саранске, где собрались лучшие представители строительных профессий Приволжского округа. Судя по отклику, который мы получили, в следующем году этот конкурс продолжит дальнейшее развитие. Я уверена, что количество участников будет только увеличиваться.

Сейчас совместно с Самарским центром по ценообразованию в строительстве мы уже начали подготовку к проведению конкурса на звание лучшего сметчика. Планируем его на осень этого года, а в следующем году будем выходить с предложением в Национальное объединение строителей.

— В чем вы видите основную задачу ассоциации на сегодня?

— Помогать компаниям развиваться, повышать профессиональный уровень специалистов и снижать травматизм. Мы заключили договор с Государственной инспекцией труда в Самарской области, планируем проведение добровольного аудита строительных объектов и будем работать над тем, чтобы свести к нулю травматизм в наших строительных компаниях. Такие же цели ставит перед собой комитет по страхованию, охране труда и финансовым инструментам строительного рынка Национального объединения строителей.

Мы стремимся максимально оптимизировать взаимодействие с организациями, закрепляя за каждой эксперта контрольного отдела. Это повышает качество контроля за организацией, поднимает консультирование ее специалистов на новый уровень, что особенно важно при сопровождении договоров, которые заключают компании.

Кроме того, мы участвуем в формировании единого информационного пространства "заказчик — НООСТРОЙ — СРО — член СРО — надзорные органы". Итогом этой большой работы станет общий юридически значимый электронный документооборот.

— Как изменит деятельность ассоциации новый статус официального представительства Российского союза строителей в Самарской области?

— Свидетельство о наделении нашей ассоциации статусом официального регионального представителя Российского союза строителей мы получили 21 июня 2019 года в Казани из рук президента Российского союза строителей Владимира Яковлева. Это для нас и большая честь, и большая ответственность. Теперь "СредВолгСтрой" перейдет на новый уровень взаимодействия с игроками строительного рынка.