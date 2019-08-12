"СредВолгСтрой" поднимает престиж строительных профессий

Наращивание темпов строительства и усиление требований к его безопасности и качеству подняли на новый уровень подготовку кадров в отрасли. Несколько лет назад этим вплотную занялась и СРО "СредВолгСтрой", начав с организации семинаров для специалистов строительных компаний.

В строительной сфере как, пожалуй, ни в какой другой идут постоянные изменения со стороны регулятора, которые необходимо учитывать в повседневной деятельности. Именно поэтому менеджеры среднего звена и руководители компаний, входящих в ассоциацию, всегда живо откликаются на предложения "СредВолгСтроя" посетить семинары по безопасности, ценообразованию или контролю — потребность в постоянной корректировке баз знаний определяет уровень компетентности специалистов и серьезно влияет на успех всей компании. Построенные с применением новаторских методик, семинары способствуют взаимодействию, взаимообучению специалистов и собирают положительные отзывы.

"Для нас очень важно быть в курсе изменений в законодательной базе, регулирующей строительную сферу, — говорит Александр Бендрик, заместитель директора по качеству компании ООО НВФ "СМС". — Семинары, проводимые Ассоциацией "СредВолгСтрой", — хороший способ обновления и пополнения необходимой для работы информации".

Получить необходимые разъяснения изменений в законодательстве и ценный раздаточный материал от компетентного специалиста — это прежде всего сэкономить время, считает начальник производственно-технического отдела ООО РСУ "Самара-Энерго-Ресурс" Юлия Чеснокова.

Проблема дефицита кадров в строительном комплексе, как и в ряде других, берет свое начало в 90-х, когда строительная отрасль переживала не лучшие времена. Сегодня строительство жилья стало одним из национальных проектов, в отрасль приходит много новых людей, однако престиж рабочих строительных профессий пока невысок. Для того, чтобы поддержать людей, создающих своими руками материальные ценности, "СредВолгСтрой" начал проводить региональный этап национального конкурса профессионального мастерства "Строймастер".

В этом году конкурс проводился в номинациях "Лучший сварщик", "Лучший штукатур" и "Лучший каменщик" на двух площадках — в Самаре и Тольятти. В нем приняла участие 21 организация Ассоциации "СредВолгСтрой". Сварщики соревновались на базе ООО "Средневолжский сертификационно-диагностический центр "Дельта" в Тольятти. Конкурс каменщиков и штукатуров прошел на реальной строительной площадке ООО "СтройСервис", которое возводит детский сад в Самаре. Конкурс стал площадкой для обмена опытом профессионалов со всего региона, роста профессионального мастерства участников и распространения лучших практик. Особое внимание конкурсная комиссия уделяла качеству и скорости выполнения работ, культуре труда и соблюдению требований безопасности. По мнению Сергея Лысова, заместителя директора Института экономики и управления строительства и ЖКХ, структурного подразделения СГАУ, который принимал участие в "Строймастере" в качестве эксперта, конкурс профмастерства не только демонстрирует навыки, но и стимулирует профессиональный рост: "Люди рабочих профессий увидели внимание к себе и получили одобрение, в котором нуждается каждый".

Александр Латкин, член совета Ассоциации "СредВолгСтрой":

— Строительная отрасль остро нуждается в квалифицированных специалистах, и та работа, которую проводит "СредВолгСтрой", заметно влияет на повышение уровня компетентности топ-менеджмента компаний, которые получают сертификаты, подтверждающие обучение по ключевым направлениям.