Посудомойка с 10 кг героина стоила самарцу девяти с половиной лет колонии

Суд вынес приговор 19-летнему жителю Самары. Его обвиняли в покушении на сбыт наркотика в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В ноябре 2018 г. молодому человеку доставили коробку с посудомоечной машиной, в которой было спрятано 10 пакетов с более чем 10 кг героина. Наркотик он хранил дома для дальнейшего сбыта.

Парень полностью признал вину. По словам обвиняемого, получить посылку ему предложил "неизвестный мужчина".

Суд назначил самарцу девять с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.