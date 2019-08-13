Иностранец, перевозивший 25 кг героина, получил 12,5 лет колонии

В Красноярском районе суд вынес приговор гражданину Таджикистана, которого обвиняли в попытке сбыть особо крупную партию наркотика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

С 23 по 24 декабря 2018 г. мужчина приобрел в Тольятти более 25 кг героина и спрятал его в сабвуфере на заднем сиденье автомобиля. 24 декабря он выехал в направлении Кемерово. В тот же день его задержали на трассе М-5 в Красноярском районе Самарской области.

Суд назначил иностранцу 12 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 200 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.