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Суды Происшествия

Иностранец, перевозивший 25 кг героина, получил 12,5 лет колонии

КРАСНЫЙ ЯР. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноярском районе суд вынес приговор гражданину Таджикистана, которого обвиняли в попытке сбыть особо крупную партию наркотика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Фото: Архив «ВН»

С 23 по 24 декабря 2018 г. мужчина приобрел в Тольятти более 25 кг героина и спрятал его в сабвуфере на заднем сиденье автомобиля. 24 декабря он выехал в направлении Кемерово. В тот же день его задержали на трассе М-5 в Красноярском районе Самарской области.

Суд назначил иностранцу 12 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 200 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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