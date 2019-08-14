Мать до смерти забитой в Тольятти девочки подозревают в краже

Мать зверски забитой до смерти двухлетней девочки из Тольятти Зинаиду Дубровину подозревают в краже телевизора у знакомых в Жигулевске, сообщает samara.kp.ru со ссылкой на волонтеров. В отношении женщины заведено уголовное дело.

"Кроме того, нам стало известно, что сейчас в Тольятти возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ — это неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Но по этой статье самое большое наказание — это штраф. Мы хотим, конечно, более жесткого наказания, чтобы ее посадили. Иначе ее лишат родительских прав, но она ведь опять родит", — рассказывает волонтер Марина Федотова.

Активисты считают, что женщина должна ответить и по статьям № 117 и № 125.

Напомним, что за убийство девочки Ксюши задержали ее отчима. Мама Зинаида отправилась на программу "Пусть говорят", чтобы рассказать свою версию событий. Но там всплыли новые фотографии на фотоаппарате, которые подтверждают, что ребенка били не первый раз. Появилась также версия о причастности матери к этому.