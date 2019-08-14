16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "Самарской Луке" вновь подстрелили кабана Мать до смерти забитой в Тольятти девочки подозревают в краже Конкурсному управляющему, задержанному с деньгами, вменили коммерческий подкуп В Тольятти осужден лжетеррорист, заминировавший ТРЦ "Парк Хаус" Самарец предстанет перед судом за кражу денег с банковской карты

Преступления Происшествия

Мать до смерти забитой в Тольятти девочки подозревают в краже

ТОЛЬЯТТИ. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 78
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мать зверски забитой до смерти двухлетней девочки из Тольятти Зинаиду Дубровину подозревают в краже телевизора у знакомых в Жигулевске, сообщает samara.kp.ru со ссылкой на волонтеров. В отношении женщины заведено уголовное дело.

"Кроме того, нам стало известно, что сейчас в Тольятти возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ — это неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Но по этой статье самое большое наказание — это штраф. Мы хотим, конечно, более жесткого наказания, чтобы ее посадили. Иначе ее лишат родительских прав, но она ведь опять родит", — рассказывает волонтер Марина Федотова.

Активисты считают, что женщина должна ответить и по статьям № 117 и № 125.

Напомним, что за убийство девочки Ксюши задержали ее отчима. Мама Зинаида отправилась на программу "Пусть говорят", чтобы рассказать свою версию событий. Но там всплыли новые фотографии на фотоаппарате, которые подтверждают, что ребенка били не первый раз. Появилась также версия о причастности матери к этому.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1