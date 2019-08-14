Самарский рыбак выловил 11-килограммовую щуку

Самарский рыбак Сергей Морозов похвастался в соцсети солидным уловом. На крючок мужчине попалась щука весом 11,5 килограммов.

"Это была одна из трех рыб пойманных в нашей лодке в ту рыбалку. Ветер был просто адской силы! Волны заливали через борт! Ловить было очень сложно, а перемещаться практически невозможно! Под вечер было небольшое затишье, буквально минут на 15-20 ветер резко ослабел. В этот момент и клюнула эта красотка!", — поделился впечатлениями Сергей.

Рыбак добавил, что в нашей области такие "крокодилы" это большая редкость, однако не уточнил где именно смог добыть такой улов. После короткой фотосессии царь-щука была отпущена в родную среду обитания.