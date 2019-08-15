Больше полсотни УК и ТСЖ региона не подготовили жилой фонд к зиме

52 управляющие компании и ТСЖ региона имеют низкую степень готовности жилого фонда к предстоящему отопительному сезону, сообщает самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс". В частности, опрессовка и промывка внутридомовых систем отопления произведена лишь в 76% жилых домов Тольятти, в 61% домов Новокуйбышевска и 42% — Самары.

Кроме того, есть ряд УК и ТСЖ, которые до сих пор не обеспечили техническую готовность ни одного жилого дома. Сетевики рекомендуют повысить активность подготовки к зиме следующим компаниям региона: Ассоциация "Самарское Региональное Содружество ТСЖ", НП "Бизнес-Центр", ООО "МКС–Самара", ООО "АДС", ООО "Диалог плюс", ООО "Мечта", ООО "ЭСКО Энергокомплекс", ООО УК "Новая Самара", ООО УК "ПЖРТ № 11", ООО УК "Чистый дом".

Также обязательные мероприятия в учреждениях образования и здравоохранения проведены, по оценкам энергетиков, в 67% зданий Тольятти, 49% — Новокуйбышевска и 44% — Самары.

"Летом управляющим компаниям и ТСЖ в зоне своей ответственности необходимо выполнить целый комплекс подготовительных мероприятий: опрессовку и промывку внутридомовых систем отопления, проверку исправности оборудования тепловых узлов в жилых домах, установку регуляторов температуры ГВС и прочее. Если эти требования нарушаются, то мы не можем выдать организациям акт готовности к зиме. Без этого документа теплоснабжение жителей не начнется", — отметил заместитель директора Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" по техническим вопросам Евгений Голудин.