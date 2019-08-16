В Похвистнево началось строительство крытого ледового катка

В Похвистнево началось строительство первого в городе крытого ледового катка, сообщает министерство спорта Самарской области. Работы ведутся в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни".

"Объект будет использоваться для занятий хоккеем, фигурным катанием, массовых катаний жителей", — уточняют в ведомстве.

Каток будет включать ледовое поле размером 60 на 30 м, трибуны на 400 мест, необходимые технические и административные помещения. В настоящее время ведется работа по подготовке территории под строительство. Завершение работ согласно контракту ожидается до 30 ноября 2020 года.

"По опыту других городов области, где открывались первые катки, можно сказать, что появление такого спортобъекта даст всплеск интереса людей к занятиям спортом. Благодаря нацпроекту "Демография" более половины стоимости — средства федерального бюджета", — заявил глава регионального минспорта Дмирий Шляхтин.