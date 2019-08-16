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Футбол Спорт

"Спартак" просит перенести время начала матча с "Крыльями Советов"

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководство футбольного клуба "Спартак-Москва" обратилось в Российскую Премьер-Лигу с просьбой о переносе времени начала матча 7-го тура против "Крыльев Советов".

Встреча пройдет в Самаре в воскресенье, 25 августа, и согласно актуальному расписанию должна начаться в 15:00.

При этом первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против "Браги" красно-белые проведут в Португалии в четверг, 22 августа. Встреча начнется в 21:45 мск. В связи с малым количеством времени на восстановление ФК "Спартак-Москва" просит лигу перенести воскресную игру в Самаре на 19:00.

 

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