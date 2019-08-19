16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
По факту крушения Як-55 под Тольятти возбуждено уголовное дело Прокуратура начала проверку по факту падения самолета Як-55 под Тольятти Под Тольятти разбился одноместный самолет, пилот погиб Под Самарой горит мазутное озеро В Самарской Луке почти пять часов искали пропавшего мужчину с ребенком

Чрезвычайные происшествия Происшествия

По факту крушения Як-55 под Тольятти возбуждено уголовное дело

ТОЛЬЯТТИ. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 78
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Приволжское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту падения легкомоторного самолета Як-55 под Тольятти, в результате которого погиб пилот, сообщается на сайте ведомства.

Напомним, в воскресенье, 18 августа, около часу дня под Тольятти разбился одноместный самолет. В результате аварии погиб пилот. Куйбышевской транспортной прокуратурой начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Самолет совершил несанкционированный взлет с территории ООО "Химсервис", расположенного в с. Подстепки.

Основные версии произошедшего - ошибка пилотирования или технические неисправности самолета.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа следователей и криминалистов. Проведен первоначальный комплекс проверочных действий, в ближайшее время с целью установления причин произошедшего будут назначены соответствующие экспертизы, а также проведен весь комплекс необходимых следственных действий.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1