16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Завершить подготовку к зиме в Самаре планируют до 15 сентября В бюджете фонда капремонта к концу 2019 г. будет не хватать 4,4 млрд рублей В Куйбышевском районе 5,5 тыс. человек вновь остались без холодной воды Снабжение потребителей холодной водой в Куйбышевском районе восстановлено Из-за утечки без холодной воды осталось более 5,5 тысяч жителей Куйбышевского района

ЖКХ и благоустройство Общество

На Аллее Славы самарского водопровода появится звезда имени Исая Хороша

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Каждый год "РКС-Самара" пополняет звездами Аллею Славы, заложенную в 2016 году в год 130-летия самарского водопровода. Миссия аллеи — восстановить историческую справедливость, не дать уйти в небытие именам героев, благодаря которым самарцы пользуются водопроводом и канализацией.

Уже увековечены имена Петра Алабина — главы Самары, при котором в 1886 году был открыт первый водопровод, Николая Зимина — автора проекта водопровода, Альфреда фон Вакано — инициатора и спонсора первой самарской канализации и Вильяма Линдлея, по чьему проекту она была построена. В 2017 году к их именам добавились звезды Владимира Писарева и Владислава Плятнера, в 2018 году — Александра Стрелкова, который уже 35 лет возглавляет кафедру водоснабжения и водоотведения в строительном вузе Самары.

Несколько дней назад стало известно имя, которое появится на звездной аллее уже этой осенью: Исай Соломонович Хóрош (1881 — 1961). Его трудовая деятельность началась в 1913 году в Самарской городской управе в должности заведующего домовыми перемычками к городской канализации. Впоследствии Хорош принимал участие в реализации проекта общесплавной канализации Самары, разработанного Вильямом Линдлеем. Также Исай Соломонович, будучи главным инженером Водоканала, руководил строительством НФС-1 и магистральных водоводов.

В 1930-х годах Хорош организовал и возглавил кафедру "Санитарная техника" инженерно-строительного института, параллельно работая в водоканале, а в 1944 году окончательно перешел на работу в институт, передавая свой опыт новым поколениям инженеров.

В октябре 2019 года состоится торжественное мероприятие, в ходе которого на Аллее Славы самарского водопровода будет заложена звезда имени Исая Соломоновича Хороша.

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

В Самаре прошел первый городской субботник

В Самаре прошел первый городской субботник

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1