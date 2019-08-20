На Аллее Славы самарского водопровода появится звезда имени Исая Хороша

Каждый год "РКС-Самара" пополняет звездами Аллею Славы, заложенную в 2016 году в год 130-летия самарского водопровода. Миссия аллеи — восстановить историческую справедливость, не дать уйти в небытие именам героев, благодаря которым самарцы пользуются водопроводом и канализацией.

Уже увековечены имена Петра Алабина — главы Самары, при котором в 1886 году был открыт первый водопровод, Николая Зимина — автора проекта водопровода, Альфреда фон Вакано — инициатора и спонсора первой самарской канализации и Вильяма Линдлея, по чьему проекту она была построена. В 2017 году к их именам добавились звезды Владимира Писарева и Владислава Плятнера, в 2018 году — Александра Стрелкова, который уже 35 лет возглавляет кафедру водоснабжения и водоотведения в строительном вузе Самары.

Несколько дней назад стало известно имя, которое появится на звездной аллее уже этой осенью: Исай Соломонович Хóрош (1881 — 1961). Его трудовая деятельность началась в 1913 году в Самарской городской управе в должности заведующего домовыми перемычками к городской канализации. Впоследствии Хорош принимал участие в реализации проекта общесплавной канализации Самары, разработанного Вильямом Линдлеем. Также Исай Соломонович, будучи главным инженером Водоканала, руководил строительством НФС-1 и магистральных водоводов.

В 1930-х годах Хорош организовал и возглавил кафедру "Санитарная техника" инженерно-строительного института, параллельно работая в водоканале, а в 1944 году окончательно перешел на работу в институт, передавая свой опыт новым поколениям инженеров.

В октябре 2019 года состоится торжественное мероприятие, в ходе которого на Аллее Славы самарского водопровода будет заложена звезда имени Исая Соломоновича Хороша.