СКС научили "пирамиды позора" рассказывать о долгах неплательщика соседям

Во вторник, 20 августа, сотрудники "РКС-Самара" установили в городе первую "пирамиду позора", оповещающую о долгах неплательщика всех проходящих мимо нее людей, сообщает пресс-служба компании.

Говорящую пирамиду установили около дома должника на ул. Волгина. Он задолжал за воду более 21 тыс. рублей. Последняя оплата была почти год назад — в сентябре 2018 года. Здание должник использует как коммерческую недвижимость, сдавая в аренду для проведения различных мероприятий.

"Как показала практика, должники больше всего боятся огласки. Пирамида рассказала всем о том, что по указанному адресу живет должник, сколько и за что он должен. Краткое объявление произвело эффект шумовой гранаты — на звук пошли все соседи, стали задавать вопросы сотрудникам "РКС-Самара", уточняли детали. Хозяин засуетился, устроил разборку женщинам, ответственным за оплату коммунальных услуг, снял свой позор на телефон — и отправился гасить долг. В результате, не прошло двух часов, а домовладелец уже стоял в кассе "РКС-Самара" и оплачивал залежавшиеся квитанции", — говорится в релизе.

Применять такой обновленный инструмент давления на должников коммунальщики планируют только около домовладений, чей внешний вид подтверждает благополучное финансовое состояние абонента. Запись объявления будет повторяться несколько раз в час, во время, когда законодательство не ограничивает шум в общественных местах. Громкость, с которой идет информирование, незначительна, но для должников такой метод является прекрасным стимулом для оплаты.