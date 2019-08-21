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ЖКХ и благоустройство Общество

В Промышленном районе более 3,8 тыс. жителей остались без холодной воды из-за аварии

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 21 августа, в 12:45 в ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм по адресу ул. Стара-Загора, дом № 121.

Установлено, что на время проведения ремонтных работ приостановлено водоснабжение потребителей 25 многоквартирных жилых домов (3869 человек, из них 1100 детей) и одна школа. 

Ремонтные работы проводятся силами ООО "СКС". Для обеспечения населения питьевой водой выставлен один бойлер на ул. Стара-Загора, дом 113 А.

Население, проживающее в домах, попавших в зону отключения, оповещено через управляющие компании посредством расклейки объявлений на информационных стендах и досках объявлений, а также через старших по домам.

Планируемое время восстановления водоснабжения потребителей — 18:00, сообщает пресс-служба МЧС. 

Гид потребителя

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