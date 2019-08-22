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Преступления Происшествия

В СУ СК подтвердили возбуждение уголовного дела в связи со смертью журналиста Михаила Куракина

ТОЛЬЯТТИ. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду 21 августа, в СУ СК РФ по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс подтвердили факт возбуждения уголовного дела в связи со смертью 35-летнего журналиста из Тольятти Михаила Куракина.

Напомним, что журналист погиб 17 июля. Он не оставил предсмертной записки, но за день до того на своей странице в соцсети опубликовал запись: "Не знаю почему, но, кажется, у меня серьезные проблемы".

Михаил Куракин в последнее время руководил тольяттинским агентством информационно-политических технологий "Горизонт" и продолжал сотрудничать с некоторыми самарскими СМИ как автор.

Как сообщалось ранее, решение о возбуждении уголовного дела было принято 16 августа. Его квалифицировали по ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства"). А основанием для возбуждения дела стало то обстоятельство, что перед смертью Куракин высказывал опасения за свою жизнь.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти, с целью установления всех обстоятельств произошедшего и проведения необходимых следственных действий ", — сообщили Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

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