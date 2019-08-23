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VISA наградила Альфа-Банк за рекордно высокий уровень защиты карт от мошенников

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Альфа-Банк получил награду Visa Global Service Quality Award в номинации Lowest Gross Fraud (минимальный уровень карточного фрода). Международная платежная система отметила рекордно низкий среди мировых банков уровень мошеннических операций по картам Альфа-Банка за 2018 год.

"Победа банка в этой номинации подтверждает наше лидерство в области мониторинга операций и противодействия фроду. Для нас это крайне значимое достижение, так как обеспечение сохранности денежных средств клиентов — одна из самых приоритетных наших задач", — прокомментировал директор процессингового центра Альфа-Банка Сергей Брынин.

Награда Global Service Quality Award вручается компанией Visa с 1992 года банкам и процессинговым компаниям за качественное обслуживание клиентов. Награда присуждается в 15 номинациях по результатам работы за год.

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