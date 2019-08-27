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Суды Происшествия

Рыбак получил 200 часов обязательных работ за четыре плотвы и 13 окуней

ОКТЯБРЬСК. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Октябрьске мировой суд вынес приговор мужчине, незаконно ловившему рыбу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Октябрьска.

Во время весеннего нереста 11 мая 2019 г. он ловил рыбу на бетонном пирсе правого берега Волги с помощью "паука" (незаконное орудие лова). Это место является миграционным путем. В итоге мужчина поймал четыре плотвы и 13 окуней. По мнению следствия, рыбак причинил Росрыболовству ущерб 8500 рублей.

На суде мужчина полностью признал вину, но отказался от дачи показаний. В итоге ему назначили 200 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.

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