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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре завершено благоустройство площади им. Мочалова

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках комплексного благоустройства по нацпроекту "Жилье и городская среда" в Кировском районе Самары завершено благоустройство площади им. Мочалова, сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

На площади, и на пр. Металлургов максимально сохранены зеленые насаждения, также посажены новые деревья: клены, ели, липы. Сейчас завершается укладка рулонного газона с автополивом, оборудованы эко-дорожки. Кроме того, бульвар был расчищен от незаконных объектов потребительского рынка. В порядок приводятся и фасады зданий и жилых домов, расположенных на проспекте.

В ходе благоустройства уложено 18 тыс. кв. м плитки, установлены новые дизайнерские скамейки различных видов 90 штук, 32 удобных бульварных диванов и 110 урн, выполнено освещение и впервые используется нижнее освещение (60 нижних светильников), которое дает рассеянный свет. По всему периметру благоустроенной территории проспекта установлено новое ограждение из оцинкованного металла. Кроме того, впервые в Самаре на пересечении пр. Металлургов с улицами Путейской и Строителей проезжая часть и пешеходный переход выполнены из плиточного покрытия толщиной 10 см, а не из асфальтобетона.

Комплексное благоустройство пр. Металлургов планируют полностью завершить к 1 сентября. Осенью на площади около дворца культуры Металлург планируется установить памятник первому директор Куйбышевского металлургического завода Павлу Петровичу Мочалову.

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