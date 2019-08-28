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Общество

В День микрорайона "Кошелев-проект" автобусы не будут заезжать к "Меге"

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 1 сентября, в связи с проведением праздничных мероприятий в честь дня микрорайона "Кошелев-проект" автобусные маршруты №№ 67, 96, 205, 268 и 295 будут осуществлять движение в прямом и обратном направлении без заезда к остановочному пункту "ТЦ Мега/ИКЕА", сообщает департамент транспорта Самары.

Фото: департамент транспорта Самары

"Также въезд на часть паковочного пространства на время проведения мероприятия будет ограничен", — уточняют в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жителей микрорайона в этот день ждет обширная развлекательная программа. На празднике выступит Елена Темникова. Завершится торжество в 22:00 праздничным салютом.

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