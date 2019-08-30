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Общество

В Самаре не смогли выбрать перевозчика на маршрутку №210

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Конкурсная комиссия рассмотрела все четыре заявки желающих взяться за перевозки по маршруту №210 поселок Управленческий - ЦУМ "Самара" и отказа им в допуске, сообщается в протоколе. Конкурс признан несостоявшимся.

Напомним, работа маршруток по этому направлению была прекращена осенью прошлого года по инициативе коммерческого перевозчика. Под номером 210 ездили 10 маршруток, они следовали до автостанции "Аврора". На участке от пос. Управленческий до станции метро "Кировская" маршрут дублирует льготный муниципальный №51.

Впоследствии департамент транспорта сообщил о восстановлении работы маршрута №210. В августе прошел конкурс по выбору перевозчика. Заявки подали ООО "Самлайн", ООО "Пристань", ООО "Ладья" и ООО "Прогресс". В итоге у первой компании не нашли лицензию на перевозки пассажиров, у остальных - сведений о транспортных средствах.

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