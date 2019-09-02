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Архитектура Культура

На День города в Самару приедет Зураб Церетели

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Художник-монументалист посетит Самару для открытия памятника Дмитрию Шостаковичу и презентации персональной выставки в Художественном музее.

В субботу, 7 сентября, в сквере рядом с Театром оперы и балета со стороны ул. Красноармейской торжественно откроют памятник Дмитрию Шостаковичу. На открытие приедет автор работы Зураб Церетели.

В этот же день он посетит открытие своей персональной выставки скульптуры, эмали и шелкографии в Художественном музее. Посещения знаменитого скульптора удостоится и церемония открытия выставки работ студентов-художников, участников конкурса "Во славу земли Самарской" в галерее "Новое пространство" при Областной библиотеке.

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