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ЖКХ и благоустройство Общество

Жители Южного города пожаловались на качество воды

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На приеме депутата Государственной Думы Александра Хинштейна жители Южного города пожаловались на качество водопроводной воды.

Как сообщает официальный сайт депутата, Наталья Куликова, пришедшая на прием, проживает на улице Губернаторская, в доме 45. Проблема качества водопроводной воды, по мнению женщины, — очевидна. Вместе с другими жителями "Южного города" она делала независимую экспертизу, которая установила, что в воде находится превышающее норму количество марганца, превышена норма минерализации, что делает ее не соответствующим нормам САНПина.

"Этот вопрос глобальный, — считает Наталья Куликова, — и нам не решить его, как предлагает УК, установив очистительные фильтры, а строительство новых очистных сооружений — дело далекого будущего".

Выслушав Наталью Куликову, депутат увидел решение ее вопросов: "С моей стороны, по вопросу качество водопроводной воды будет направлен запрос в Роспотребнадзор. Начнем с этого…. Пусть его специалисты также сделают вывод о качестве воды, дальше будем принимать решение…"

Гид потребителя

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