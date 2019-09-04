Жители Южного города пожаловались на качество воды

На приеме депутата Государственной Думы Александра Хинштейна жители Южного города пожаловались на качество водопроводной воды.

Как сообщает официальный сайт депутата, Наталья Куликова, пришедшая на прием, проживает на улице Губернаторская, в доме 45. Проблема качества водопроводной воды, по мнению женщины, — очевидна. Вместе с другими жителями "Южного города" она делала независимую экспертизу, которая установила, что в воде находится превышающее норму количество марганца, превышена норма минерализации, что делает ее не соответствующим нормам САНПина.

"Этот вопрос глобальный, — считает Наталья Куликова, — и нам не решить его, как предлагает УК, установив очистительные фильтры, а строительство новых очистных сооружений — дело далекого будущего".

Выслушав Наталью Куликову, депутат увидел решение ее вопросов: "С моей стороны, по вопросу качество водопроводной воды будет направлен запрос в Роспотребнадзор. Начнем с этого…. Пусть его специалисты также сделают вывод о качестве воды, дальше будем принимать решение…"