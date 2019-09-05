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ЖКХ и благоустройство Общество

Денис Волков контролирует работы по благоустройству бульвара Гая в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вчера, 4 сентября, депутат Самарской губернской думы Денис Волков с главой администрации Автозаводского района Юрием Хвостовым и жителями 12-го квартала провели проверку по выявленным замечаниям в благоустройстве бульвара Гая, которое проводится по программе "Комфортная городская среда".

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

Напомним, в июле этого года Денис Волков на выездном мероприятии инициировал создание комиссии из представителей ТОС-12, жителей и чиновников для того, чтобы выявить замечания в работе подрядной организации, выполнившей работы по благоустройству бульвара Гая. Всего при реконструкции бульвара прошлой осенью были высажены 159 деревьев и 1232 кустарника. Но почти половина из них не прижилась: 26 сухостойных деревьев и 754 кустарника - в неудовлетворительном состоянии. По результатам проверки был составлен акт, после чего подрядчик приступил к выполнению работ.

На сегодняшний день подрядчик устранил большую часть замечаний: высажены новые растения взамен засохших, произведен дополнительный посев травы. В общей сложности выполнены работы в рамках гарантийных обязательств на 800000 рублей.

Кроме того, ООО "ЭкоСфера" на добровольных началах с июля осуществляет ежедневный полив молодых зеленых насаждений. На следующий год администрация города готова включить полив в перечень обязательных работ на бульваре Гая.

Тем не менее остаются некоторые замечания, которые требуется еще устранить: завезти грунт для засыпки провалов у световых опор, на некоторых участках даже после второго засева не взошла трава, есть замечания по некоторым участкам дорожного покрытия. Все недочеты были зафиксированы в ходе осмотра.

Но, конечно, нельзя не отметить, что бульвар за этот месяц преобразился, зазеленел, что располагает жителей к отдыху на благоустроенной территории.

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